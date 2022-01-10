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В Петербурге будут судить родителей первоклассников за попытку пристроить детей в престижную гимназию

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Две петербурженки стали фигурантками уголовных дел после попытки устроить детей в престижную гимназию на Петроградской стороне. Попасть на уроки помешала купленная прописка.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга 10 января, в отношении двух мам первоклассников утверждены обвинительные заключения. Женщин обвиняют в использовании заведомо подложных документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, петербурженки купили документы о прописке на территории Петроградского района, чтобы устроить детей в первый класс 80-й гимназии. Сейчас уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге процедура зачисления в первый класс не является прозрачной. Родители идут на разные ухищрения, чтобы отправить ребёнка в нужную школу. Предоставленные семьями документы проверяются с привлечением полиции, некоторые несогласные родители обращаются в суд.

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Комментарии (6)

James Cook
А потом удивляются - надо же какая коррупция в стране.
Kilrathi
Интересно: а прописывание детей за 15к отбивает собственникам последующие суды с выпиской? Вроде как такие события только через суд возможны, если родители несовершеннолетнего решат подержать его числящемся на "левом" адресе.
Гриб
Не тот уровень! В моем выборгском районе стоимость прописки для зачисления в районе 10-15000 за ребенка.В Петроградском явно будет повыше, но все равно не уровень Лондонов
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