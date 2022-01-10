В Петербурге будут судить родителей первоклассников за попытку пристроить детей в престижную гимназию

Две петербурженки стали фигурантками уголовных дел после попытки устроить детей в престижную гимназию на Петроградской стороне. Попасть на уроки помешала купленная прописка.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга 10 января, в отношении двух мам первоклассников утверждены обвинительные заключения. Женщин обвиняют в использовании заведомо подложных документов ( ч. 5 ст. 327 УК РФ ).



По версии следствия, петербурженки купили документы о прописке на территории Петроградского района, чтобы устроить детей в первый класс 80-й гимназии. Сейчас уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

