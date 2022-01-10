В Петербурге назначили штраф кубинцу, который пытался улететь из России по поддельному паспорту Перу. Платить ему не придется

Московский райсуд Петербурга вынес приговор гражданину Кубы, который пытался улететь из Петербурга по поддельному паспорту Перу. От наказания его освободили из-за заключения под стражей, сообщили 10 января в объединенной пресс-службе городских судов.



В ноябре Риверо Лескай Янди и Эспиноса Рохо Юделиса пытались попасть на рейс из Пулково во Франкфурт-на-Майне. На документах были признаки подделки, и кубинцев арестовали по делу о покушении на незаконное пересечение государственной границы России.

