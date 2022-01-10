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В Петербурге назначили штраф кубинцу, который пытался улететь из России по поддельному паспорту Перу. Платить ему не придется

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Московский райсуд Петербурга вынес приговор гражданину Кубы, который пытался улететь из Петербурга по поддельному паспорту Перу. От наказания его освободили из-за заключения под стражей, сообщили 10 января в объединенной пресс-службе городских судов.

В ноябре Риверо Лескай Янди и Эспиноса Рохо Юделиса пытались попасть на рейс из Пулково во Франкфурт-на-Майне. На документах были признаки подделки, и кубинцев арестовали по делу о покушении на незаконное пересечение государственной границы России.

Риверо заявлял, что у него не было умысла на совершение преступления, а также рассказал, где приобрел документы. Как уточнили в пресс-службе судов, вину он признал.

Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, но освободил от наказания, так как с ноября Риверо находился в СИЗО.

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Комментарии (1)

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