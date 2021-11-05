Двое кубинцев пытались улететь из Петербурга по паспортам граждан Перу. Вместо Франкфурта они «приземлились» в СИЗО

Московский районный суд Петербурга арестовал двух граждан Кубы по делу о покушении на незаконное пересечение государственной границы России. Об этом 5 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.



Риверо Лескай Янди и Эспиноса Рохо Юделиса ранним утром накануне проходили пограничный контроль в Пулково на рейс во Франкфурт-на-Майне. Они предъявили паспорта граждан Перу, на которых были признаки подделки.



«При исследовании документа в УФ-лучах свечение защитных элементов не соответствует образцу, отсутствует микротекст, углы скруглены кустарным способом, ЭНИ не работает, поддельная страница с установочными данными просто приклеена поверх оригинальной страницы», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

