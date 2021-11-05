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Двое кубинцев пытались улететь из Петербурга по паспортам граждан Перу. Вместо Франкфурта они «приземлились» в СИЗО

Суд Петербурга арестовал двух граждан Кубы, которых поймали в Пулково с поддельными паспортами

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Московский районный суд Петербурга арестовал двух граждан Кубы по делу о покушении на незаконное пересечение государственной границы России. Об этом 5 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Риверо Лескай Янди и Эспиноса Рохо Юделиса ранним утром накануне проходили пограничный контроль в Пулково на рейс во Франкфурт-на-Майне. Они предъявили паспорта граждан Перу, на которых были признаки подделки.

«При исследовании документа в УФ-лучах свечение защитных элементов не соответствует образцу, отсутствует микротекст, углы скруглены кустарным способом, ЭНИ не работает, поддельная страница с установочными данными просто приклеена поверх оригинальной страницы», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Оба фигуранта просили более мягкую меру пресечения. Риверо заявил, что у него не было умысла на совершение преступления, он также рассказал, где приобрел документы. Эспиноса отметила, что у нее есть временная регистрация в Москве. Фигуранты будут находиться под стражей до 3 декабря 2021 года.

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Комментарии (6)

266578320
Про таких не путевых путешественников нужно комедийное кино снимать.
Денеб
Куба - любовь моя! Родина или смерть! Под руководством Фиделя - к коммунизму!
Hutu
Разбегаются в разные стороны..... С острова Свободы...
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