Обезьяна произвела вбрасывание перед началом матча НХЛ

Матч Национальной хоккейной лиги «Анахайм» — «Детройт» (4:3 по буллитам) начался с вбрасывания, которое произвела обезьяна-капуцин. Животное — официальный маскот бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Энджелс», который базируется в Анахайме.
We had some very special help with our ceremonial first puck thanks to the Rally Monkey! #AngelsNight22 | @Angels pic.twitter.com/gfM3Y1zkkt— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) January 10, 2022
Обезьяна стала маскотом «Энджелс» 21 год назад: во время одного из бейсбольных матчей оператор стадиона показал обезьянку, скачущую на трибунах, и одновременно включил отрывок из фильма «Эйс Вентура» с Джимом Керри. В той игре «Энджелс» победили, а обезьяну решили сделать маскотом на удачу.
Животное зовут Кэти. Капуцины в неволе живут до 50 лет.
Напомним, в декабре футболисты «Зенита» вышли на игру со щенками из приюта. Акцию оценили по всему миру.