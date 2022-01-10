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Обезьяна произвела вбрасывание перед началом матча НХЛ

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Матч Национальной хоккейной лиги «Анахайм» — «Детройт» (4:3 по буллитам) начался с вбрасывания, которое произвела обезьяна-капуцин. Животное — официальный маскот бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Энджелс», который базируется в Анахайме.

Обезьяна стала маскотом «Энджелс» 21 год назад: во время одного из бейсбольных матчей оператор стадиона показал обезьянку, скачущую на трибунах, и одновременно включил отрывок из фильма «Эйс Вентура» с Джимом Керри. В той игре «Энджелс» победили, а обезьяну решили сделать маскотом на удачу.

Животное зовут Кэти. Капуцины в неволе живут до 50 лет.

Напомним, в декабре футболисты «Зенита» вышли на игру со щенками из приюта. Акцию оценили по всему миру.

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Комментарии (4)

Airlomaxa
Сменит солнцеликого на льду.
Michael_5e4cd31840823
не обезьяна, а капуциноамериканец)
Cashmare
а кто сказал, что это обезьяна? может она идентифицирует себя как крокодил? это что за стереотипы вообще? это всё потому, что она ответить не может?
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