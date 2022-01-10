Специалист Эрмитажа расставит особняки «по парам»

На каждой лекции нового цикла «Особняки Петербурга» будут рассматривать по два особняка за раз. Начнут с особняков Румянцева и Паскевича — в особняке Румянцева на Английской набережной. 12+
Глядя на некоторые экспонаты московского Музея изобразительных искусств
После этих двух великолепных зданий специалист Эрмитажа Михаил Мешалкин расскажет про особняк Шуваловых (а также Воронцовых, а также Нарышкиных) — и Малый Мраморный (который тоже сменил немало хозяев, от представителей императорской семьи до Европейского университета в СПб). А потом виртуально дойдем и до Белосельских-Белозерских, до Барятинских, Половцова, Штиглица и далее.
Первая лекция — 13 января в особняке Румянцева (Английская наб., 44), начало в 18:30, затем каждые две недели до середины мая, подробности и расписание смотрите на сайте Музея истории Петербурга.
Александра Шеромова