Специалист Эрмитажа расставит особняки «по парам»

На каждой лекции нового цикла «Особняки Петербурга» будут рассматривать по два особняка за раз. Начнут с особняков Румянцева и Паскевича — в особняке Румянцева на Английской набережной. 12+

Глядя на некоторые экспонаты московского Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина , можно мысленно передавать привет петербургскому румянцевскому особняку. Именно отсюда в 1861 году ценности перекочевали в Первопрестольную. А до того в течение 30 лет в особняке обитал первый в России частный публичный музей. Он открылся уже после смерти хозяина коллекции — канцлера империи, мецената Николая Петровича Румянцева. Если особняк Румянцева стал филиалом Музея истории Петербурга, то другого героя первой лекции — особняк героя войны 1812 года Ивана Паскевича — можно и купить, если у вас есть 1 млрд 250 млн рублей. Такая сумма фигурировала на «Авито».

После этих двух великолепных зданий специалист Эрмитажа Михаил Мешалкин расскажет про особняк Шуваловых (а также Воронцовых, а также Нарышкиных) — и Малый Мраморный (который тоже сменил немало хозяев, от представителей императорской семьи до Европейского университета в СПб). А потом виртуально дойдем и до Белосельских-Белозерских, до Барятинских, Половцова, Штиглица и далее.



Первая лекция — 13 января в особняке Румянцева (Английская наб., 44), начало в 18:30, затем каждые две недели до середины мая, подробности и расписание смотрите на сайте Музея истории Петербурга.



Александра Шеромова

