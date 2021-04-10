В Петербурге на продажу выставлен Особняк Паскевича. За здание просят 1,4 млрд рублей

В Петербурге снова выставили на продажу знаменитый Особняк Паскевича на Английской набережной, 8. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.



В 2013 году, сразу после проведенной реставрации, дом уже пытались продать. Тогда стоимость не была озвучена публично, видимо чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей. В этот раз продавец не постеснялся и озвучил, сколько стоят 3,5 тысячи квадратных метров эклектики, — 1 млрд 250 млн рублей.



В объявлении также сообщается, что в здании есть офисные, вспомогательные и подсобные помещения, в том числе подвал, кафе-столовая, сауна и курительная комната.

