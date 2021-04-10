В Петербурге на продажу выставлен Особняк Паскевича. За здание просят 1,4 млрд рублей

В Петербурге снова выставили на продажу знаменитый Особняк Паскевича на Английской набережной, 8. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.
В 2013 году, сразу после проведенной реставрации, дом уже пытались продать. Тогда стоимость не была озвучена публично, видимо чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей. В этот раз продавец не постеснялся и озвучил, сколько стоят 3,5 тысячи квадратных метров эклектики, — 1 млрд 250 млн рублей.
В объявлении также сообщается, что в здании есть офисные, вспомогательные и подсобные помещения, в том числе подвал, кафе-столовая, сауна и курительная комната.
Первым владельцем этого особняка был один из любимцев Петра I князь Трубецкой. После него им владели граф Потоцкий, генерал-фельдмаршал Паскевич, чьи приемы славились особенной роскошью. В начале 2010-х памятник был отреставрирован при участии реставрационных мастерских Эрмитажа и Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Были воссозданы 15 интерьеров и утраченный классический фасад.
В 1998 году прокуратура Петербурга выселила из особняка Московский индустриальный банк, так как договор с ним был заключен с нарушениями, и дворец выставили на продажу, но безуспешно. Сегодня на трёх этажах здания, как и в 90-х, располагается ПАО «МИнБанк».