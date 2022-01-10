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Взятка офисным креслом обошлась вологодской компании в полмиллиона рублей

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В Вологодской области организацию оштрафовали из-за взятки, организованной директором. Он пытался получить желаемое с помощью офисного кресла.

Как сообщает 10 января пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, история произошла в октябре 2018 года. Директор организации, занимающейся торговлей древесным сырьем и лесоматериалами, передал начальнику железнодорожной станции 20 тысяч рублей и офисное кресло. Так мужчина хотел обеспечить фирме разрешение на подачу и эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, а также «другие попустительства».

«По постановлению Волховстроевского транспортного прокурора организация оштрафована за совершение коррупционного правонарушения», — отмечается в сообщении. Компания поплатилась 500 тысячами рублей по статье о незаконной передаче вознаграждения в интересах юрлица. Директора и взяткополучателя ранее тоже осудили.

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Комментарии (4)

alexpv
О Да, это мне напоминает борьбу полиции с бабушками, нелегально продающими петрушку со своего огорода у магазинов. Ловить реальных воров - кишка тонка, а у бабуль последнее отнимать да за взятки в 20т рублей докапываться - тут прям закон-закон.
тов
Во дворце в геленджике все кресла проверили?
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