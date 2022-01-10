Взятка офисным креслом обошлась вологодской компании в полмиллиона рублей

В Вологодской области организацию оштрафовали из-за взятки, организованной директором. Он пытался получить желаемое с помощью офисного кресла.
Как сообщает 10 января пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, история произошла в октябре 2018 года. Директор организации, занимающейся торговлей древесным сырьем и лесоматериалами, передал начальнику железнодорожной станции 20 тысяч рублей и офисное кресло. Так мужчина хотел обеспечить фирме разрешение на подачу и эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, а также «другие попустительства».
«По постановлению Волховстроевского транспортного прокурора организация оштрафована за совершение коррупционного правонарушения», — отмечается в сообщении. Компания поплатилась 500 тысячами рублей по статье о незаконной передаче вознаграждения в интересах юрлица. Директора и взяткополучателя ранее тоже осудили.