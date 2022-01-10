QR-коды в кафе и магазины заставили петербуржцев активнее записываться на вакцинацию

Ужесточение коронавирусных ограничений со 2 января, когда были введены QR-коды для посещения общепита и ритейла, положительно сказалось на вакцинации, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Начиная с 3 января число записей на вакцинацию возросло. Если до 3 числа за семь дней мы фиксировали примерно 17 тысяч записей, то за период с 3 по 9 января на вакцинацию записались на треть больше людей. Всего за праздничные дни были вакцинированы 26 тысяч человек», — рассказал Лисовец 10 января на пресс-конференции в ТАСС.

