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QR-коды в кафе и магазины заставили петербуржцев активнее записываться на вакцинацию

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Ужесточение коронавирусных ограничений со 2 января, когда были введены QR-коды для посещения общепита и ритейла, положительно сказалось на вакцинации, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Начиная с 3 января число записей на вакцинацию возросло. Если до 3 числа за семь дней мы фиксировали примерно 17 тысяч записей, то за период с 3 по 9 января на вакцинацию записались на треть больше людей. Всего за праздничные дни были вакцинированы 26 тысяч человек», — рассказал Лисовец 10 января на пресс-конференции в ТАСС.

Как писала «Фонтанка», количество заведений общепита и досуга в Петербурге, которые официально заявили, что не будут требовать у посетителей QR-коды на входе, достигло 69.

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Комментарии (2)

angel of death
вы сами-то в этот бред верите? =)
это тоже самое, как "увеличивающиеся цены на продукты заставляют людей активнее их покупать и в больших объмах"...
что за Ересь, Фонтанка? =)
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