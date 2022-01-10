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Петербуржцы тянули с госпитализацией в «красные зоны», чтобы отметить праздники дома

Общее число госпитализаций в Петербурге за время праздников снизилось, но были локальные подъемы после Нового года и Рождества: люди тянули с поездкой в больницу. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

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«За истекшие десять праздничных дней было госпитализировано порядка 3500 пациентов. Это на 18% меньше, чем за предыдущие 10 дней, — рассказал 10 января Лисовец на пресс-конференции в ТАСС. — Я думаю, что это связано со снижением числа тяжелых случаев, которые потребовали госпитализации. Но, к сожалению, по некоторым данным, я могу судить, что наши жители хотели как минимум новогоднюю ночь провести дома. Сразу после 31 декабря — 1 января и 6–7 января мы отмечали небольшое увеличение числа госпитализаций».

За минувшие сутки в стационары Петербурга поступили 294 новых пациента. А их общее число достигло 5 734.

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Комментарии (2)

Артист ритуальных услуг
"чтобы отметить праздники дома" - штобы срок действия куваркода не уполовинили.
angel of death
лучше расскажите про объёмы г-на, которые граждане ежедневно сливают по трубам....
очень интересно, сколько г-на слито в праздники, и на сколько это превышает объёмы повседневных фекалий...

тема г-на не раскрыта... увы.
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