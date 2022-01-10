Петербуржцы тянули с госпитализацией в «красные зоны», чтобы отметить праздники дома

«За истекшие десять праздничных дней было госпитализировано порядка 3500 пациентов. Это на 18% меньше, чем за предыдущие 10 дней, — рассказал 10 января Лисовец на пресс-конференции в ТАСС. — Я думаю, что это связано со снижением числа тяжелых случаев, которые потребовали госпитализации. Но, к сожалению, по некоторым данным, я могу судить, что наши жители хотели как минимум новогоднюю ночь провести дома. Сразу после 31 декабря — 1 января и 6–7 января мы отмечали небольшое увеличение числа госпитализаций».
За минувшие сутки в стационары Петербурга поступили 294 новых пациента. А их общее число достигло 5 734.