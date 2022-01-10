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Россия и США проводят переговоры по гарантиям безопасности

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В Швейцарии начался основной этап российско-американских переговоров по гарантиям безопасности. Об этом 10 января сообщает РИА Новости.

Россию на переговорах представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин. США отправили в качестве представителя первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Встреча началась в закрытом режиме на территории американского постпредства при ООН.

Накануне прошли предварительные переговоры. Рябков заметил, что «разговор был сложный, но деловой». Госдеп подчеркнул важность свободы суверенных наций выбирать союзы.

Российское министерство иностранных дел в декабре прошлого года опубликовало проекты договоров с Америкой и НАТО о гарантиях безопасности.

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Комментарии (3)

Klaus_Nesanta
переговоры на уровне заместителей - никаких гарантий
Otkating
Клянусь мамой Адама!
angel of death
гарантирую готовность отказаться от российского гражданства в обмен на американское.... ах-ха-х =))))))
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