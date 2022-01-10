Россия и США проводят переговоры по гарантиям безопасности

В Швейцарии начался основной этап российско-американских переговоров по гарантиям безопасности. Об этом 10 января сообщает РИА Новости.



Россию на переговорах представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин. США отправили в качестве представителя первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Встреча началась в закрытом режиме на территории американского постпредства при ООН.



Накануне прошли предварительные переговоры. Рябков заметил, что «разговор был сложный, но деловой». Госдеп подчеркнул важность свободы суверенных наций выбирать союзы.

