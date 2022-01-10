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Мародёры хотели забрать мечи гуннов из Центрального музея Казахстана, но помешали «духи предков»

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Сотрудникам Центрального государственного музея Казахстана в Алма-Ате удалось спасти экспонаты — мечи и копья воинов гуннов и саков — от мародёров. Музейщики готовились к их визиту и остались ночевать на работе, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на заместителя директора музея Бибигуль Дандыгараеву.

«Мы закрыли все двери и смотрели по камерам видеонаблюдения, и где-то к четырем часам утра к музею подошла толпа. Я не знала, что делать, в голове не было никакой тактики. Затем они выломали дверь — сначала вошли шесть-семь человек, сзади была толпа из 200 людей. Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять», — цитирует Дандыгараеву РИА Новости 10 января.

Музей расположен в центре города, недалеко от здания городской администрации, то есть в том районе, где происходили самые активные беспорядки. У нападавших, по словам Дандыгараевой, были ножи в руках. Она сама считает, что убедить нападавших ей помогли «духи предков и древних воинов».

6 января в СМИ появилась информация, что в ходе беспорядков уничтожен золотой фонд казахского кино, в который входили шедевры казахского кинематографа. В «Казахфильме» позже опровергли эту информацию, подчеркнув, что все здания киностудии и архивы в целости и сохранности. «Путаница пошла после того, как телеканал «Казахстан» объявил об утрате своего золотого фонда. Архивы телеканала, к сожалению, были утрачены. У нас всё в порядке», — процитировал пресс-секретаря студии Бауыржана Усенова «Sputnik Казахстан».

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным Минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали.

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Комментарии (6)

Артист ритуальных услуг
Жалко, хнык-хнык, золотой фонд гостелеканала..
baffi
Приходишь в музей, приносишь передовые идеи и демократию, чтобы обменять их на материальные ценности. А там берут в руки памятник и разваливают тебя им же на две половины, до седла, даже не продезинфицировав. Не комфортно как-то
Otkating
Ничего не взяли, странные мародёры.
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