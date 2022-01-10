Мародёры хотели забрать мечи гуннов из Центрального музея Казахстана, но помешали «духи предков»

Сотрудникам Центрального государственного музея Казахстана в Алма-Ате удалось спасти экспонаты — мечи и копья воинов гуннов и саков — от мародёров. Музейщики готовились к их визиту и остались ночевать на работе, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на заместителя директора музея Бибигуль Дандыгараеву.
«Мы закрыли все двери и смотрели по камерам видеонаблюдения, и где-то к четырем часам утра к музею подошла толпа. Я не знала, что делать, в голове не было никакой тактики. Затем они выломали дверь — сначала вошли шесть-семь человек, сзади была толпа из 200 людей. Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять», — цитирует Дандыгараеву РИА Новости 10 января.
Музей расположен в центре города, недалеко от здания городской администрации, то есть в том районе, где происходили самые активные беспорядки. У нападавших, по словам Дандыгараевой, были ножи в руках. Она сама считает, что убедить нападавших ей помогли «духи предков и древних воинов».
6 января в СМИ появилась информация, что в ходе беспорядков уничтожен золотой фонд казахского кино, в который входили шедевры казахского кинематографа. В «Казахфильме» позже опровергли эту информацию, подчеркнув, что все здания киностудии и архивы в целости и сохранности. «Путаница пошла после того, как телеканал «Казахстан» объявил об утрате своего золотого фонда. Архивы телеканала, к сожалению, были утрачены. У нас всё в порядке», — процитировал пресс-секретаря студии Бауыржана Усенова «Sputnik Казахстан».