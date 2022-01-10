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В Роспотребнадзоре говорят о вероятном росте заболеваемости ковидом после праздников

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В январе в России может вырасти заболеваемость COVID-19 из-за распространения штамма «омикрон». Такой прогноз дал руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире телеканала «Россия 1».

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «омикрон», — цитирует Хафизова РИА Новости 10 января.

Напомним, 8 января Смольный сообщил о рекордной для 2022 года госпитализации с коронавирусом в Петербурге.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее признавал, что в российских регионах «омикрон» начали выявлять у пациентов, не покидавших страну.

Штамм B.1.1.529, названный «омикроном», обнаружили в Южной Африке в ноябре. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Вместе с тем многие учёные настроены оптимистично из-за появления «омикрон», так как пока нет никаких данных, что этот вариант вируса вызывает у большого количества людей тяжёлые формы болезни.

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Комментарии (14)

Grend
В Роспотребе говорят, что там уж кур давно доят
vader
Ну, каникулы закончились.
Alex000
Естественно, ведь на праздниках вирус отдыхал, а теперь - в бой с новыми силами.
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