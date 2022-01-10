В Роспотребнадзоре говорят о вероятном росте заболеваемости ковидом после праздников

В январе в России может вырасти заболеваемость COVID-19 из-за распространения штамма «омикрон». Такой прогноз дал руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире телеканала «Россия 1».



«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «омикрон», — цитирует Хафизова РИА Новости 10 января.



Напомним, 8 января Смольный сообщил о рекордной для 2022 года госпитализации с коронавирусом в Петербурге.

