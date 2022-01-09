Президент Казахастана посмертно наградил 16 погибших сотрудников правоохранительных органов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги 16 погибших военных и правоохранителей.

«Постановляю: За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить», — приводит текст распоряжения РИА Новости.

Среди награжденных орденом «Айбын» ІІ степени указаны начальник отдела департамента КНБ по Жамбылской области Дастан Адилбай, инспектор спецотряда быстрого реагирования полиции Алматинской области Дархан Барганаев, офицер пограничной академии КНБ Жандос Жагалбаев, инспектор полиции города Тараза Рахат Сланбеков, Орденом III степени награждены командир отделения пограничной академии Жайык Адылкан, старший сержант полиции Алма-Аты Ален Асылханов, рядовой Мейрхан Битим, прапорщик юстиции Ербол Ержанов, полицейский-водитель Ринат Камбетов, солдат нацгвардии Мадияр Кайсаров, ефрейтор в Талдыкоргане Смаилканов Габдолла и ряд других.

