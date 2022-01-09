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«Аэрофлот» возобновляет полёты в Казахстан

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в Казахстан. Рейсы в Нур-Султан отправятся 10 января и далее будут выполняться по расписанию, сообщает пресс-служба перевозчика 9 января.

««Аэрофлот» выполнит рейсы SU1956/1957 Москва — Нур-Султан — Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января. В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьево (терминал D) запланирован на 4:00 мск 10 января, обратный рейс из Нур-Султана — на 12:05 по местному времени», — говорится в сообщении.

Авиакомпания приостановила полеты в республику 6 января на фоне беспорядков.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ. Несмотря на то, что власти пошли на эти условия, беспорядки не затихли, а разгорелись сильнее. 5 января протестующим удалось захватить резиденцию главы государства. В стране наблюдались проблемы со связью, не работали месседжеры. 9 января по итогам заседания с участием руководства страны появилась информация, что все административные здания освобождены, а в республике продолжается «зачистка» участников беспорядков. По последним данным Минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли 164 человека, более 2 000 пострадали. Позднее публикация статистики была названа технической ошибкой.

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Комментарии (2)

267044028
Это хорошая новость, значит получилось восстановить стабильность, очень боялся, что это будет вторая Украина с голодом и разрухой, но казахи, как и белорусы, сумели организоваться и остановить беспредел.
Денеб
Приглашаем в тур "Алма-Ата протестная"...Всё включено.... Включая возвращение тела самолётом Минобороны....
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