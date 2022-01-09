«Аэрофлот» возобновляет полёты в Казахстан

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в Казахстан. Рейсы в Нур-Султан отправятся 10 января и далее будут выполняться по расписанию, сообщает пресс-служба перевозчика 9 января.
««Аэрофлот» выполнит рейсы SU1956/1957 Москва — Нур-Султан — Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января. В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьево (терминал D) запланирован на 4:00 мск 10 января, обратный рейс из Нур-Султана — на 12:05 по местному времени», — говорится в сообщении.
Авиакомпания приостановила полеты в республику 6 января на фоне беспорядков.