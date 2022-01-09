Военный самолет вернул сотню россиян из Казахстана домой. На очереди еще более 1,6 тысячи

Самолет военно-транспортной авиации России 9 января доставил в Москву из Алма-Аты сто россиян, об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщают РИА Новости.
На родину возвращают граждан России, которые поехали в Казахстан на новогодние праздники к родственникам или отдохнуть.
Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, по состоянию на воскресенье, в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, которые изъявили желание воспользоваться вывозными бортами.
Ранее в консульстве России в Алма-Ате заверили, что планируется вывезти всех желающих сограждан домой.
Массовые беспорядки в Казахстане разгорелись 2 января на фоне новостей о повышении цен на газ. На фоне протестов власти республики заявили о снижении стоимости топлива, однако протесты не стихли. В стране задержали почти 6 тысяч человек, возбуждено 125 уголовных дел.