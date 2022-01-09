FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -12
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Военный самолет вернул сотню россиян из Казахстана домой. На очереди еще более 1,6 тысячи

6
Печать

Самолет военно-транспортной авиации России 9 января доставил в Москву из Алма-Аты сто россиян, об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщают РИА Новости.

На родину возвращают граждан России, которые поехали в Казахстан на новогодние праздники к родственникам или отдохнуть.

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, по состоянию на воскресенье, в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, которые изъявили желание воспользоваться вывозными бортами.

Ранее в консульстве России в Алма-Ате заверили, что планируется вывезти всех желающих сограждан домой.

Массовые беспорядки в Казахстане разгорелись 2 января на фоне новостей о повышении цен на газ. На фоне протестов власти республики заявили о снижении стоимости топлива, однако протесты не стихли. В стране задержали почти 6 тысяч человек, возбуждено 125 уголовных дел.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ. Несмотря на то, что власти пошли на эти условия, беспорядки не затихли, а разгорелись сильнее. 5 января протестующим удалось захватить резиденцию главы государства. В стране наблюдались проблемы со связью, не работали месседжеры. 9 января по итогам заседания с участием руководства страны появилась информация, что все административные здания освобождены, а в республике продолжается «зачистка» участников беспорядков. По последним данным Минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли 164 человека, более 2 000 пострадали. Позднее публикация статистики была названа технической ошибкой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

8967
Понятно, что недвижимость придётся бросить или продать за несколько тенге. А когда контейнеры с мебелью и имуществом беженцев военные самолёты повезут?
263836471
Ну вот, хоть кто-то из граждан за счёт бюджета прокатится...
Денеб
В родную гавань.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний