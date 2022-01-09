В Филатовской больнице спасают двух 13-летних с отравлением алкоголем

Две школьницы в Петербурге попали в больницу с интоксикацией этанолом.



Как стало известно «Фонтанке» 9 января, накануне около полуночи в квартиру на улице Архитектора Данини вызвали скорую. Медики увезли в детскую городскую больницу № 5 13-летнюю семиклассницу. В стационаре определили, что проблемы со здоровьем у девочки возникли из-за отправления алкоголем.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

А в половине первого сегодня в ту же больницу привезли 13-летнюю шестиклассницу также с отправлением этанолом из квартиры в Московском районе.