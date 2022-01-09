FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -12
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Тепло возвращается в дома в квартале между набережной Фонтанки и Загородным проспектом

0
Печать

«Теплосеть» завершила работы по устранению дефекта на трубе в Адмиралтейском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 9 января, к 10:40 полностью восстановлена циркуляция во всей зоне снабжения распределительной сети «Театральная» в Адмиралтейском районе. Система отопления переведена в штатный режим работы.

Специалисты заменили более 4 метров ненадежного трубопровода различного диаметра.

«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании после указанного времени необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — уточняют в «Теплосети».

«Фонтанка» писала, что батареи начали остывать в домах около восьми вечера накануне.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний