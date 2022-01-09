Тепло возвращается в дома в квартале между набережной Фонтанки и Загородным проспектом

«Теплосеть» завершила работы по устранению дефекта на трубе в Адмиралтейском районе.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 9 января, к 10:40 полностью восстановлена циркуляция во всей зоне снабжения распределительной сети «Театральная» в Адмиралтейском районе. Система отопления переведена в штатный режим работы.
Специалисты заменили более 4 метров ненадежного трубопровода различного диаметра.
«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании после указанного времени необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — уточняют в «Теплосети».
«Фонтанка» писала, что батареи начали остывать в домах около восьми вечера накануне.