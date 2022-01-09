Температура воздуха составит -4…-6°, по Ленинградской области -3…-8°. Такие значения на 1–2° выше климатической нормы. Ветер южный 3–8 м/с.
Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.
В Петербурге потеплело. Город засыпает снегом
Теплый атмосферный фронт формирует погоду в Петербурге 9 января. Небо затянуло облаками, пошел снег, а температура выше нормы, пишет в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха составит -4…-6°, по Ленинградской области -3…-8°. Такие значения на 1–2° выше климатической нормы. Ветер южный 3–8 м/с.
Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.
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