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В Петербурге потеплело. Город засыпает снегом

Теплый атмосферный фронт формирует погоду в Петербурге 9 января. Небо затянуло облаками, пошел снег, а температура выше нормы, пишет в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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Температура воздуха составит -4…-6°, по Ленинградской области -3…-8°. Такие значения на 1–2° выше климатической нормы. Ветер южный 3–8 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Комментарии (7)

инкогнитто
Почему я выглянул в окно и не увидел идущего снега??
E .SladkiBubalehhh
Прогноз совпадает …… только дни нет 👎
Riptide
Лучше бы напомнили о памятной дате. 9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге произошли события, известные также как «Кровавое воскресенье», — разгон шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, имевшего целью вручить императору Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах. Шествие было подготовлено легальной организацией «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» во главе со священником Георгием Гапоном. Поводом для выступления рабочих стала не достигшая своих целей забастовка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе и охватившая все заводы и фабрики Петербурга.
5 января Гапон бросил в массы мысль обратиться за помощью к самому царю, а 7—8 января составил петицию, перечислявшую требования рабочих. Наряду с экономическими, петиция включала ряд политических требований, главным из которых был созыв народного представительства в форме Учредительного собрания.
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