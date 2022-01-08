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Песков объяснил, почему Путин был одинок в храме на рождественской службе

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Рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево, на котором присутствовал Владимир Путин, прошло без других прихожан для соблюдения правил эпидемиологической безопасности. Об этом 8 января в эфире радио «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина (отсутствия других прихожан — прим. ред.) одна: эпидемиологические предосторожности», — подчеркнул он.

Напомним, в прошлом году Путин встречал Рождество в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области. Ранее глава государства часто отмечал этот праздник в Спасо-Преображенском соборе Петербурга, но в последние годы на малую родину не приезжал.

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Комментарии (8)

terry18
так он и был в домовой церкви
Piter Russo
Сделайте ему домовую церковь уже.. в такой безопаснее - в том числе по эпидемиологическим предосторожностям..
Never_Mind
Абсолютно не интересно. Какой-то неуловимый Джо, а не Вова.
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