Песков объяснил, почему Путин был одинок в храме на рождественской службе

Рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево, на котором присутствовал Владимир Путин, прошло без других прихожан для соблюдения правил эпидемиологической безопасности. Об этом 8 января в эфире радио «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина (отсутствия других прихожан — прим. ред.) одна: эпидемиологические предосторожности», — подчеркнул он.



Напомним, в прошлом году Путин встречал Рождество в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области. Ранее глава государства часто отмечал этот праздник в Спасо-Преображенском соборе Петербурга, но в последние годы на малую родину не приезжал.

