В Кремле рассказали, где Путин встретил Рождество

Владимир Путин не стал покидать Москву на Рождество и встретил праздник в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво. Об этом утром 7 января сообщает пресс-служба Кремля.
«Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — говорится в послании президента.
Отдельно Путин отметил «подвижнический вклад в укрепление института семьи и воспитание молодежи» Русской православной церкви и других христианских конфессий.