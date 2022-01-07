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В Кремле рассказали, где Путин встретил Рождество

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Владимир Путин не стал покидать Москву на Рождество и встретил праздник в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёво. Об этом утром 7 января сообщает пресс-служба Кремля.

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«Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — говорится в послании президента.

Отдельно Путин отметил «подвижнический вклад в укрепление института семьи и воспитание молодежи» Русской православной церкви и других христианских конфессий.

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Комментарии (4)

mikkola2008
Какой же он все таки старенький уже. Время никого не щадит.
Local
Насчёт укрепления института семьи
поконкретнее на личном примере ничего не сказал?
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