FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -6
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Матч между ЦСКА и СКА отменен из-за вспышки коронавируса

1
Печать

Матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА отменили из-за коронавируса. Об этом 8 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча должна была пройти 9 января. По информации издания, представители столичного клуба попросили перенести игру из-за заболевших хоккеистов. Лига пошла навстречу московским «армейцам». Ранее сообщалось, что три игрока и два тренера ЦСКА сдали положительные тесты на COVID-19, их имена не назывались.

Напомним, СКА под руководством Романа Ротенберга накануне одержал вторую победу подряд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265845724
корона не дала вротенбургеру выиграть третий матч!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний