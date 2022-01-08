Матч между ЦСКА и СКА отменен из-за вспышки коронавируса

Матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА отменили из-за коронавируса. Об этом 8 января сообщает «Спорт-Экспресс».
Встреча должна была пройти 9 января. По информации издания, представители столичного клуба попросили перенести игру из-за заболевших хоккеистов. Лига пошла навстречу московским «армейцам». Ранее сообщалось, что три игрока и два тренера ЦСКА сдали положительные тесты на COVID-19, их имена не назывались.
Напомним, СКА под руководством Романа Ротенберга накануне одержал вторую победу подряд.