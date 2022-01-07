СКА под руководством Ротенберга одержал вторую победу подряд

Петербургский хоккейный клуб СКА победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 7 января в Петербурге.
У хозяев шайбы забросили Михаил Воробьев (23-я минута), Леонид Комаров (25) и Андрей Кузьменко (43). Гости не смогли ответить ни одним удачным броском, и матч завершился со счетом 3:0. Отметим, это второй победный матч подряд под официальным руководством Романа Ротенберга в качестве тренера (назначен 4 января). Ранее СКА обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» (5:1). Петербуржцы лидируют в Западной конференции КХЛ с 66 очками.
Подробнее о том, как Роман Ротенберг возглавил армейцев с Невы, читайте в материале «Фонтанки».