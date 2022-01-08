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Минобороны России показало, как ВДВ готовится к вылету в Казахстан

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Министерство обороны России сообщило, что на аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ в самолеты Ил-76 для отправки в Казахстан.

«Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолето-рейсов. По прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач», — рассказали в ведомстве 8 января.

В ночь на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в восстановлении правопорядка на территории республики. От России в Казахстан были направлены подразделения воздушно-десантных войск, а возглавил операцию командующий ВДВ Андрей Сердюков.

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Комментарии (2)

kagemusha
Ну зачем так грубо) Просто Империя сопротивляется, олигархи хотят покупать челси. Или вам история византии ничего не рассказала?))
Кот в лаптях
Видел и не раз как на спинах этих доблестных войнов пишут Дагестан или Ингушетия, русский Ваня опять всех готов спасти кроме себя, сам весь в кредитах и ипотеках но русский мир он всем несёт, ну удачи. Хорошую свинью как раз под русских положили, Вова уйдёт, а русских так и будут ненавидеть, раньше это было в республиках, а теперь это у нас в городах будет
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