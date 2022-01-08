Министерство обороны России сообщило, что на аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ в самолеты Ил-76 для отправки в Казахстан.



«Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолето-рейсов. По прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач», — рассказали в ведомстве 8 января.