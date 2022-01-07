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Малафеев опубликовал «компромат» на Бузову, та похвалила «классный фотошоп». Идиллию снова нарушил Губерниев

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Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев после объявления о разводе с женой замечен в компании певицы Ольги Бузовой. Фото с телеведущей он сам опубликовал в Instagram 7 января.

«Кайфуем, жизнь одна», — написал бизнесмен. Это отсылка к одной из фраз Бузовой, которая стала интернет-мемом. «Классный фотошоп, Слава. Мне ещё замуж выходить», — ответила теледива в комментариях и заставила поклонников гадать, что она имела в виду.

Хейтеры поспешили отметить, что на этом фото звезда значительно отличается от самой себя на своей странице в Instagram. «Теперь он обязан на тебе жениться, после такого компромата», — высказались они. «С таким лицом навряд ли это получится», — злословили другие. Третьи попытались убедить девушку: «Слава даже не знает как им (фотошопом. — Прим. ред.) пользоваться. Здесь ты настоящая, какая и в жизни. Просто ты сильно увлекаешься фотошопом и масками, ну зачем?»

Поклонники певицы, наоборот, поддержали ее, похвалили внешний вид пары и напророчили Бузовой новый брак с футболистом, чему, в их представлении, ничто не помешает. Недавно Малафеев объявил о разводе со второй женой. Вячеслав и Екатерина расстались после его участия в реалити-шоу «Звезды в Африке». В одной из серий с ним флиртовала Айза Долматова — бывшая жена рэпера Гуфа.

Мечты фанатов о новой звездной паре разбил комментатор Дмитрий Губерниев, который пошутил: «С утра коньяк уже вдвоём пьёте?» «Дмитрий, вы явно Ольгу любите», — парировали поклонники певицы.

В июне во время обсуждения Евро-2020 на телеканале «Матч ТВ» Губерниев довел https://www.fontanka.ru/2021/06/14/69969200/ Бузову до слез. Он прошёлся по ее актёрской карьере, устроил ей экзамен по теории футбола и поинтересовался, пьёт ли она коньяк по утрам. Это и стало последней каплей. Позже он пояснил, что цитировал строки из повести «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше».

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Очень интересно. Прошу более точно указать, кто с кем спит из троих - Фаламеев, Губернеев и Гузова
AndreyGid
желтуха обыкновенная
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