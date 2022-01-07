Малафеев опубликовал «компромат» на Бузову, та похвалила «классный фотошоп». Идиллию снова нарушил Губерниев

Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев после объявления о разводе с женой замечен в компании певицы Ольги Бузовой. Фото с телеведущей он сам опубликовал в Instagram 7 января.

«Кайфуем, жизнь одна», — написал бизнесмен. Это отсылка к одной из фраз Бузовой, которая стала интернет-мемом. «Классный фотошоп, Слава. Мне ещё замуж выходить», — ответила теледива в комментариях и заставила поклонников гадать, что она имела в виду.

Хейтеры поспешили отметить, что на этом фото звезда значительно отличается от самой себя на своей странице в Instagram. «Теперь он обязан на тебе жениться, после такого компромата», — высказались они. «С таким лицом навряд ли это получится», — злословили другие. Третьи попытались убедить девушку: «Слава даже не знает как им (фотошопом. — Прим. ред.) пользоваться. Здесь ты настоящая, какая и в жизни. Просто ты сильно увлекаешься фотошопом и масками, ну зачем?»

