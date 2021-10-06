Вячеслав Малафеев расстался со своей женой. Возможно, виновата бывшая жена рэпера Гуфа

«Дорогие мои, буду честна с вами. Я взяла перерыв в инстаграме, но больше не хочу скрывать правду. Мы со Славой уже неделю не живем вместе. Взяли паузу. Что будет дальше — я не знаю. Это непростое решение для меня, поэтому не закидывайте вопросами. Придет время — поделюсь», — написала Екатерина в сториз.

Неожиданно для бывшего вратаря футбольного клуба «Зенит» Вячеслава Малафеева завершились съемки в шоу «Звезды в Африке». Его жена Екатерина объявила в своем Instagram , что рассталась с экс-футболистом.

По случайному стечению обстоятельств заявление супруги Малафеева совпало с выходом шоу «Звезды в Африке», в котором принимал участие Вячеслав. В одной из серий с ним флиртовала Айза Долматова — бывшая жена рэпера Гуфа. Она села к Малафееву на колени и сказала, что Вячеслав нравится ей как мужчина.



«Со Славой у нас произошла связь, потому что я увидела в нем того человека, которого я, наверное, себе где-то визуализировала в мечтах», — заявила Долматова в ролике.



Правда, позже Айза все опровергла: «Клянусь всем святым и дорогим, что у меня есть! С женатыми мужчинами у меня нет и не было связи!!! Слава — прекрасный мужчина. Мы немного добавили перчинки в шоу. Плюс сила монтажа решает. А вообще, Слава скоро познакомит меня с женой и детьми. У нас ничего не было и не будет!»



Позже уже сама Екатерина Малафеева подчеркнула в своем Instagram, что Айза непричастна к разладу в отношениях с мужем. «Бывают голодные женщины, и когда Слава вернулся с проекта, он меня предупредил, что был такой инцидент, и тут, как говорится, «липучая, голодная, а мы плохих не держим». Мы со Славой взяли паузу, исключительно потому что мы два взрослых человека», — сказала Малафеева.

