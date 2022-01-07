Банду во главе с Диким Арманом задержали в Казахстане. Изъяли оружие и бронированный автомобиль

В ходе спецоперации в Алма-Ате задержали шестерых членов организованной преступной группировки во главе с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым по прозвищу Дикий Арман. Об этом 7 января сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана.



Мужчины пытались оказывать сопротивление полиции, но им это не удалось. У задержанных изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.



СМИ отмечают, что накануне Джумагельдиев во время прямого эфира в своем Instagram рассказал, что приехал в Казахстан, чтобы присоединиться к протестам, но осудил насильственные действия со стороны бунтовщиков, беспорядки и мародерство. При этом мужчина не стеснялся публиковать в аккаунте фото оружия.

