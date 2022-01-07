Банду во главе с Диким Арманом задержали в Казахстане. Изъяли оружие и бронированный автомобиль

В ходе спецоперации в Алма-Ате задержали шестерых членов организованной преступной группировки во главе с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым по прозвищу Дикий Арман. Об этом 7 января сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана.
Мужчины пытались оказывать сопротивление полиции, но им это не удалось. У задержанных изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.
СМИ отмечают, что накануне Джумагельдиев во время прямого эфира в своем Instagram рассказал, что приехал в Казахстан, чтобы присоединиться к протестам, но осудил насильственные действия со стороны бунтовщиков, беспорядки и мародерство. При этом мужчина не стеснялся публиковать в аккаунте фото оружия.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за подорожания газа для автомобилей. Власти снизили цены на топливо, но митингующие выдвинули политические требования. Алма-Ата стала одной из наиболее горячих точек столкновения участников беспорядков и правоохранительных органов, на помощь которым пришли миротворцы.
7 января президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о начале операции «Антитеррор» и отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения».