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Банду во главе с Диким Арманом задержали в Казахстане. Изъяли оружие и бронированный автомобиль

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В ходе спецоперации в Алма-Ате задержали шестерых членов организованной преступной группировки во главе с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым по прозвищу Дикий Арман. Об этом 7 января сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана.

Мужчины пытались оказывать сопротивление полиции, но им это не удалось. У задержанных изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

СМИ отмечают, что накануне Джумагельдиев во время прямого эфира в своем Instagram рассказал, что приехал в Казахстан, чтобы присоединиться к протестам, но осудил насильственные действия со стороны бунтовщиков, беспорядки и мародерство. При этом мужчина не стеснялся публиковать в аккаунте фото оружия.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за подорожания газа для автомобилей. Власти снизили цены на топливо, но митингующие выдвинули политические требования. Алма-Ата стала одной из наиболее горячих точек столкновения участников беспорядков и правоохранительных органов, на помощь которым пришли миротворцы.

7 января президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о начале операции «Антитеррор» и отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения».

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Комментарии (15)

Урус-Баши
Полуавтоматический пистолет. Это тот, что заряжается не со стороны ствола, а с казённой части и сам перезаряжается, но очередями не сиреляет. ПМ,ПЯ,ГШ, Кольт 1910, Маузер 1898, т.е любой совремённый и не очень пистоль. Кто-торешил усилитьи добавил слово"полуавтоматический".
chip1
Откуда этот дикий приехал в Казахстан? Где у него постоянное место обитания, уж не в Москве ли?
ДуремарСПб.
Казахи сами разберуться , и без горе вояк наших и тем более без кремлеботов.
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