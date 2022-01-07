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В Гатчине задержали рецидивистку, под видом соцработницы обокравшую пенсионерку год назад

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В Гатчине задержали женщину, которая, прикинувшись соцработницей, обокрала пенсионерку в прошлом январе. Ранее ее неоднократно судили за аналогичные преступления.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне на улице Герцена в Гатчине задержали 49-летнюю безработную женщину. По предварительным данным, год назад они с сообщницей пришли к 85-летней жительнице Никольского, представились социальными работницами и попросили денег под предлогом их замены. Из квартиры они унесли 150 тысяч рублей, но обратно так и не вернулись.

«Фонтанка» рассказывала, что такая же предприимчивая «соцработница», покусившаяся на добро петербургской пенсионерки, получила условный срок и штраф.

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Комментарии (5)

Abu-Denis
Суды им условные сроки дают. Видимо, есть указание щадить хищников, избавляющих пенсионеров от денег.
aprahka
Последнее дело.Обкрадывать стариков.Хотя мошенникам все равно..
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