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В Петербурге условно наказали «соцработницу», прощупавшую все тайники пенсионерки. Она исчезла с миллионами

Петербургский суд условно наказал «соцработницу», исчезнувшую с миллионами пенсионерки

Василеостровский райсуд вынес приговор за хищение сбережений пенсионерки. Перед пропажей миллионов пожилую петербурженку навестили двое, но отвечать фигурантке пришлось в одиночестве: она осталась на свободе, но в долгах.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 июня, Марина Гас признана виновной в краже более чем 2,2 миллиона рублей из квартиры на улице Кораблестроителей. Деньги в евро, долларах и рублях пропали у хозяйки 11 сентября прошлого года.

Полицейским на тот момент 87-летняя петербурженка пожаловалась на двух незнакомок, которые вошли в дом под благовидным предлогом и, похоже, были особо внимательны к интерьеру. Рубли пенсионерка хранила в книге, иностранную валюту — в пакете из-под пылесоса, но тайники не помогли уберечь накопления.

Гостьи представились соцработницами, но обманутая хозяйка позже отметила их сходство с представительницами кочевого народа.

Василеостровский райсуд назначил Марине Гас 4 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и взыскал с неё 2,2 млн рублей в пользу потерпевшей.

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Комментарии (1)

260602101
А если ближайший отдел полиции будет от Табора далеко, то как ей отмечаться ? Или она не Навальный - простят ?
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