В Петербурге условно наказали «соцработницу», прощупавшую все тайники пенсионерки. Она исчезла с миллионами

Василеостровский райсуд вынес приговор за хищение сбережений пенсионерки. Перед пропажей миллионов пожилую петербурженку навестили двое, но отвечать фигурантке пришлось в одиночестве: она осталась на свободе, но в долгах.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 июня, Марина Гас признана виновной в краже более чем 2,2 миллиона рублей из квартиры на улице Кораблестроителей. Деньги в евро, долларах и рублях пропали у хозяйки 11 сентября прошлого года.



Полицейским на тот момент 87-летняя петербурженка пожаловалась на двух незнакомок, которые вошли в дом под благовидным предлогом и, похоже, были особо внимательны к интерьеру. Рубли пенсионерка хранила в книге, иностранную валюту — в пакете из-под пылесоса, но тайники не помогли уберечь накопления.

