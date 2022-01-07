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В праздники из квартиры петербургского пенсионера вынесли ценностей на миллион рублей

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В новогодние праздники в квартиру петербургского пенсионера наведался злоумышленник. По горячим следам подозреваемого задержали.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне на улице Савушкина задержали 46-летнего жителя Краснодарского края по делу о краже. 4 января 61-летний петербуржец заявил, что, пока он отдыхал на даче, из его квартиры на Ярославском проспекте пропали 200 тысяч рублей, ювелирные изделия и две пары часов. Ущерб составил миллион рублей.

«Фонтанка» писала, что в праздничные дни жители квартиры в Петроградском районе лишились ценностей на 10 миллионов рублей, пока были на даче.

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