Петербуржцы праздновали на даче, а из их квартиры уносили добро на 10 миллионов

Пока хозяева квартиры в Петроградском районе отмечали праздники на даче, их квартиру обнесли. Оттуда пропали ценности на общую сумму более 10 миллионов рублей, включая ювелирные изделия, принадлежавшие пенсионеру.



Как стало известно «Фонтанке» 7 января, ночью в полицию обратился петербуржец, обнаруживший, что в доме 13 по Петрозаводской улице вскрыта дверь одной из квартир. Выяснилось, что пока собственники были на даче, куда уехали 28 декабря, кто-то подобрал ключ к двери.



Из трехкомнатной квартиры пропали 600 тысяч рублей, 50 тысяч евро, 50 тысяч франков, карты различных банков, с которых списали деньги, а также ювелирные изделия, принадлежащие 67-летнему пенсионеру.

