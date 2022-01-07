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Петербуржцы праздновали на даче, а из их квартиры уносили добро на 10 миллионов

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Пока хозяева квартиры в Петроградском районе отмечали праздники на даче, их квартиру обнесли. Оттуда пропали ценности на общую сумму более 10 миллионов рублей, включая ювелирные изделия, принадлежавшие пенсионеру.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, ночью в полицию обратился петербуржец, обнаруживший, что в доме 13 по Петрозаводской улице вскрыта дверь одной из квартир. Выяснилось, что пока собственники были на даче, куда уехали 28 декабря, кто-то подобрал ключ к двери.

Из трехкомнатной квартиры пропали 600 тысяч рублей, 50 тысяч евро, 50 тысяч франков, карты различных банков, с которых списали деньги, а также ювелирные изделия, принадлежащие 67-летнему пенсионеру.

Сигнализацией жилище оборудовано не было. Полный перечень и сумма похищенного устанавливается, возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

Zet
Непростой видать пенсионер... И явно по наводке шли в квартиру: кто-то знал, что там много всего и что хозяева на даче.
Коля Мойкин
"...их квартиру обнесли".
Квартиры обворовывают. А уж если используете блатной жаргон, то пишите правильно: - "хату обнесли".
Skrepy
Все, все шо нажито непосильным трудов ! Все забрали !
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