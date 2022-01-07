«Одна проблема столкнулась с другой». На Лужской неубранный снег поймал в ловушку мусоровоз

Попытки сдвинуть мусоровоз с места читатель «Фонтанки» в ночь на 7 января наблюдал на Лужской улице. На пути к пухто автомобиль успешно преодолел препятствие в виде припаркованных машин, заехал во двор и был остановлен подмерзающей дорожной кашей.

Житель Калининского района Петербурга проиллюстрировал трудности, о которых рассказал регоператор. Добираясь до опостылевших горожанам мусорных завалов, грузовик попал в снежную ловушку.

По данным «Невского экологического оператора», на сегодняшний день Калининский район — не лидер по числу заявок на несвоевременный вывоз мусора. Первенство по числу жалоб удерживают Невский и Приморский районы.



Судя по заявлению оператора, проблема с запаркованными дворами стоит уже не так остро, как в первые дни года, но часть площадок по-прежнему труднодоступна: виновата погода.