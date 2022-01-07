FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -12
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Петербург отмечает Рождество. В Казанском кафедральном соборе началась праздничная служба

Праздничная Рождественская служба началась в ночь на 7 января в Казанском кафедральном соборе Петербурга. Торжественную литургию проводит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

7
Печать

Как сообщает с места событий фотокорреспондент «Фонтанки», в праздничном богослужении в Казанском соборе принимают участие несколько сотен человек. Санитарно-эпидемиологические требования в целом соблюдаются. Также в числе пришедших в храм замечены губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский.

ПоделитьсяПоделиться

Ранее «Фонтанка» писала, что МЧС перед Рождеством проверило храмы Петербурга на предмет соблюдения ими противопожарных требований. Кроме этого, спасатели выступили с рекомендации и в адрес прихожан — о том, как вести себя в церкви, чтобы не допустить пожара и других неприятных ситуаций.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Coulthard
Когда уже это мракобесие закончится с празднованием не пойми чего?
Да ещё и с официальными "лицами".
266688399
Как этот шлепок зашёл в собор? По его 121 указу до 23.00 с ку-кодами? Новых изменений в законе не было! Или их превосходительству всё можно?
Свободу Лёхе!
С Рождеством!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний