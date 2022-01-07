Петербург отмечает Рождество. В Казанском кафедральном соборе началась праздничная служба

Как сообщает с места событий фотокорреспондент «Фонтанки», в праздничном богослужении в Казанском соборе принимают участие несколько сотен человек. Санитарно-эпидемиологические требования в целом соблюдаются. Также в числе пришедших в храм замечены губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский.
Ранее «Фонтанка» писала, что МЧС перед Рождеством проверило храмы Петербурга на предмет соблюдения ими противопожарных требований. Кроме этого, спасатели выступили с рекомендации и в адрес прихожан — о том, как вести себя в церкви, чтобы не допустить пожара и других неприятных ситуаций.