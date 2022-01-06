МЧС проверяет петербургские храмы перед Рождеством и напоминает горожанам о правилах пожарной безопасности

Главное управление МЧС России по Петербургу проводит профилактические мероприятия в храмах города перед Рождественской ночью, когда на традиционную церковную службу ожидается наплыв верующих. В ведомстве спасателей показали видео, как специалисты проверяют культовые объекты на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности.

Также в МЧС обратились к самим гражданам с просьбой не пренебрегать правилами противопожарной безопасности при посещении храмов. Верующим в частности советуют быть осторожными при зажигании свечей с подсвечников, закатывать рукава одежды, держать под свечой носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, подвязывать платки и убирать волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы.

Также необходимо следить за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с одеждой, не зажигать вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы, например целлулоидные игрушки, спички и зажигалки, стараться соблюдать безопасное расстояние от других прихожан и соблюдать другие несложные, но обязательные для соблюдения безопасности требования.



Ранее «Фонтанка» писала, что к Рождественской ночи в Петербурге также готовятся и дорожные службы — они проводят уборку территорий, которые станут местом притяжения для многих верующих в канун Рождества: у часовен, храмов и на подходах к культовым местам.

