Улицы Петербурга к Рождественской ночи чистят более 1 тыс. машин и ещё больше дворников

К Рождественской ночи улицы Петербурга чистят 1079 единиц техники и 1137 работников ручного труда. Как сообщили 6 января в городском комитете по благоустройству, сотрудники дорожных предприятий подметают проезжую часть и тротуары, сгребают свежевыпавший снег, освобождая дороги для автомобилей и пешеходов, формируют валы и продолжают вывоз снежных масс.



С начала зимнего периода, как уточнили в комитете, с петербургских улиц уже собрано и отправлено на утилизацию более 1,5 млн кубометров снега.



6 января в Петербурге особо тщательно проводится уборка территорий, которые станут местом притяжения для многих верующих в канун Рождества: у часовен, храмов и на подходах к культовым местам. Особо прорабатываются маршруты от станций метрополитена и остановок наземного транспорта.

