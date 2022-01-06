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Улицы Петербурга к Рождественской ночи чистят более 1 тыс. машин и ещё больше дворников

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К Рождественской ночи улицы Петербурга чистят 1079 единиц техники и 1137 работников ручного труда. Как сообщили 6 января в городском комитете по благоустройству, сотрудники дорожных предприятий подметают проезжую часть и тротуары, сгребают свежевыпавший снег, освобождая дороги для автомобилей и пешеходов, формируют валы и продолжают вывоз снежных масс.

С начала зимнего периода, как уточнили в комитете, с петербургских улиц уже собрано и отправлено на утилизацию более 1,5 млн кубометров снега.

6 января в Петербурге особо тщательно проводится уборка территорий, которые станут местом притяжения для многих верующих в канун Рождества: у часовен, храмов и на подходах к культовым местам. Особо прорабатываются маршруты от станций метрополитена и остановок наземного транспорта.

«Фонтанка» рассказывала и показывала, как прошлась 6 января по улицам города и запечатлела самоотверженную и неравную борьбу коммунальных ведомств и простых петербуржцев со снежной стихией.

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Комментарии (6)

Alex000
Где???!!!
ДуремарСПб.
Вранье.Только что через центр проезжвл два часа туда обратно,чух чух,каша вода пробка и ни одной машины спецтехники.
VVM1962
где эти дворники и снегоуборочная техника???? Ау.......
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