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Квартирный пожар в Сосновой Поляне выгнал на улицу 25 человек, двоих — в скорую

Шесть расчётов тушили пожар, вспыхнувший в жилой пятиэтажке в Красносельском районе Петербурга. Двоим жителям на месте потребовалась медицинская помощь, обошлось без травм.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 6 января, сигнал о возгорании на Петергофском шоссе, 84/10, поступил на пульт дежурного незадолго до девяти часов вечера. Полыхала двухкомнатная квартира на последнем этаже пятиэтажки. Зарево и клубы чёрного дыма показали в соцсетях.

видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

Из парадной эвакуировали 25 жильцов, уточнили «Фонтанке» в ведомстве. Медики скорой помощи на месте осмотрели мужчину и женщину, госпитализация им не потребовалась.

В квартире обгорели 30 квадратных метров: комната, коридор и кухня. Пожар ликвидировали силами 25 спасателей в 21:42. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

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