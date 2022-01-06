Второе издание «Евгения Онегина» и траурную повязку с похорон Ленина продадут на аукционе в Москве

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги несколько редких книг, автографов, антикварных предметов и фотографий из частных московских и петербургских собраний. В числе топ-лотов в частности — второе издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина и траурная повязка 1924 года с изображением Мавзолея для церемонии прощания и похорон Владимира Ленина.



Как сообщается 6 января на сайте аукционного дома, начальная цена второго издания «Евгения Онегина» составит 1 млн рублей. Ранний список поэмы Михаила Лермонтова «Демон» (ориентировочно датированный 1837 годом и выполненный, возможно, при жизни поэта) оценивается в 250 тыс. рублей. Первая литографированная книга Владимира Маяковского «Я!» 1913 года будет продаваться за 500 тыс. рублей, а первый сборник стихов Анны Ахматовой «Вечер» 1912 года — за 2 млн рублей. Что касается траурной повязки с похорон Ленина, то ее стартовая цена — 280 тыс. рублей.

