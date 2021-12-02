Портрет Екатерины II и ее письмо о пользе вакцинации продали на аукционе за £951 тысячу

В Лондоне на торгах аукционного дома MacDougall's продали портрет императрицы Екатерины II и ее письмо графу Петру Румянцеву о пользе вакцинации от оспы. Об этом 2 декабря пишет РИА Новости.



Лот торговался с эстимейтом 800 тысяч — 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Он ушел с молотка за 951 тысячу.



Портрет Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого (1783 год) и её письмо о необходимости вакцинации от оспы (1787) были выставлены на торги в ноябре. Известно, что письмо императрицы — первый известный исторический документ о первой в России прививочной кампании.

