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Портрет Екатерины II и ее письмо о пользе вакцинации продали на аукционе за £951 тысячу

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В Лондоне на торгах аукционного дома MacDougall's продали портрет императрицы Екатерины II и ее письмо графу Петру Румянцеву о пользе вакцинации от оспы. Об этом 2 декабря пишет РИА Новости.

Лот торговался с эстимейтом 800 тысяч — 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Он ушел с молотка за 951 тысячу.

Портрет Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого (1783 год) и её письмо о необходимости вакцинации от оспы (1787) были выставлены на торги в ноябре. Известно, что письмо императрицы — первый известный исторический документ о первой в России прививочной кампании.

Екатерине II привили оспу от болеющего крестьянского мальчика. Тогда не было вакцины, а делался надрез руки и туда помещался биоматериал, взятый от больного человека. Примеру императрицы последовали почти 150 человек из ближайшего окружения. Екатерина проводила активную агитационную кампанию, чтобы убедить людей сделать прививку. В письме она рассуждает о том, как организовать места для вакцинации и где взять на это средства.

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Комментарии (4)

killbeachtrash
Екатерина показала и сделала, а что "Глубинный - бункерный мачо " пример не дает ?
Hutu
А что Григорий Распутин говорил о пользе вакцинации?
zlopopik
Остается еще отыскать фолиант Нострадамуса о пришествии ку-ар кода и телеграмму бабы Ванги о том, что ревакцинироваться надо ежеквартально.
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