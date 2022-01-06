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Коллективный иммунитет в России вырос за неделю до 62,6%. Этого по-прежнему мало

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Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 61,8% до 62,6%. В настоящий момент к достижению отметки 80% близки Республика Тыва, Липецкая и Московская области. Сохраняют лидерство четыре региона: Севастополь (89,5%), Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%). Об этом 6 января заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», — цитирует Голикову РИА Новости.

Согласно показателям тепловой карты, размещённой на портале Стопкоронавирус.рф, эпидемиологическая ситуация в целом улучшилась в семи регионах. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 субъектах.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге, по словам губернатора Александра Беглова, коллективный иммунитет к коронавирусу составляет более 80 %, но этого недостаточно, чтобы остановить распространение «омикрон»-штамма.

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Комментарии (1)

VVM1962
что такое коллективный иммунитет????
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