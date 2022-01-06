Коллективный иммунитет в России вырос за неделю до 62,6%. Этого по-прежнему мало

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 61,8% до 62,6%. В настоящий момент к достижению отметки 80% близки Республика Тыва, Липецкая и Московская области. Сохраняют лидерство четыре региона: Севастополь (89,5%), Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%). Об этом 6 января заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», — цитирует Голикову РИА Новости.

