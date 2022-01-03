Беглов: Петербург на высоком плато по COVID-19, коллективного иммунитета все еще мало

В Петербурге коллективный иммунитет к коронавирусу составляет более 80 % , но этого недостаточно, чтобы остановить распространение «омикрон»-штамма. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.



«Принципиальное отличие (2021 года. — Прим. ред.) от 2020 года — вакцина. Тогда иммунитет имели только переболевшие. Сейчас с учетом вакцинированных коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80 процентов. Его недостаточно, чтобы остановить новый штамм «омикрон». Но это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го», — цитирует Беглова информагентство 3 января.

