Беглов: Петербург на высоком плато по COVID-19, коллективного иммунитета все еще мало

В Петербурге коллективный иммунитет к коронавирусу составляет более
«Принципиальное отличие (2021 года. — Прим. ред.) от 2020 года — вакцина. Тогда иммунитет имели только переболевшие. Сейчас с учетом вакцинированных коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80 процентов. Его недостаточно, чтобы остановить новый штамм «омикрон». Но это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го», — цитирует Беглова информагентство 3 января.
По словам градоначальника, сейчас Северная столица находится на высоком плато по COVID-19 после осеннего подъема заболеваемости. Он отметил, что система здравоохранения оказалась готова к росту нагрузки. «Во вторую волну мы хорошо отладили сортировку инфицированных через восемь внебольничных КТ-центров. Стала редкостью очередь из скорых перед стационарами», — сказал Беглов.
По последним данным, Петербург вновь вырвался на первое место по суточной заболеваемости коронавирусом. В городе выявили