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Беглов: Петербург на высоком плато по COVID-19, коллективного иммунитета все еще мало

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В Петербурге коллективный иммунитет к коронавирусу составляет более 80 %, но этого недостаточно, чтобы остановить распространение «омикрон»-штамма. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.

«Принципиальное отличие (2021 года. — Прим. ред.) от 2020 года — вакцина. Тогда иммунитет имели только переболевшие. Сейчас с учетом вакцинированных коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80 процентов. Его недостаточно, чтобы остановить новый штамм «омикрон». Но это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го», — цитирует Беглова информагентство 3 января.

По словам градоначальника, сейчас Северная столица находится на высоком плато по COVID-19 после осеннего подъема заболеваемости. Он отметил, что система здравоохранения оказалась готова к росту нагрузки. «Во вторую волну мы хорошо отладили сортировку инфицированных через восемь внебольничных КТ-центров. Стала редкостью очередь из скорых перед стационарами», — сказал Беглов.

По последним данным, Петербург вновь вырвался на первое место по суточной заболеваемости коронавирусом. В городе выявили 1 341 новый случай.

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Комментарии (13)

Урус-Баши
Снежно-ледяные пласты в городе сначала убери, потом измеряй высоту плато.
VKuser2851963
вот ведь ... не спит , не ест , о народе думает
Grend
А что такое высокое плато? А есть ли низкое? Теперь и 80% мало и 120% процентов пойдет не в зачет. Болеют и вакцинированные и не вакцинированные и это будет продолжаться пока вирус сам не ослабеет, а пока некоторые набивают карманы и занимаются полит спекуляциями.
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