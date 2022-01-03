За день в России зафиксировали
Летальную статистику за сутки пополнили 835 смертей, из которых 55 в Петербурге. Всего вирус забрал
С начала пандемии в РФ выявили
Петербург вырвался на первое место в стране по суточной заболеваемости COVID-19
За прошедшие сутки в Петербурге выявили
За день в России зафиксировали
Летальную статистику за сутки пополнили 835 смертей, из которых 55 в Петербурге. Всего вирус забрал
С начала пандемии в РФ выявили
31 июля 2021, 11:45В Петербурге коронавирусная статистика стоит на месте
20 октября 2021, 11:50Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге пять дней подряд держится выше 3000
03 сентября 2021, 11:37В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. По России опять почти 19 тысяч случаев
30 ноября 2021, 11:51Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла вниз впервые за неделю
03 декабря 2021, 11:03Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге к концу недели пошла на спад
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