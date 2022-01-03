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Петербург вырвался на первое место в стране по суточной заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1 341 случай коронавируса. Накануне их было 1 468. Об этом 3 января сообщает оперативный штаб.

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За день в России зафиксировали 16 343 случая COVID-19, из которых большинство приходится на Петербург. Москва, которая накануне была на первой строчке по этому показателю, сегодня вторая с 1 335 заболевшими.

Летальную статистику за сутки пополнили 835 смертей, из которых 55 в Петербурге. Всего вирус забрал 311 353 жизни в стране.

С начала пандемии в РФ выявили 10 554 309 случаев коронавируса.

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Комментарии (16)

LanaKo
А у кого-то есть статистика по ОРВИ и гриппу за аналогичный период? Просто интересно сравнить
261844081
Уже около месяца смотрю за статистикой СПб. На мой взгляд, +- всё остаётся на месте 55-60 смертей, 1500-1400 заболевших за последний месяц изо дня в день в целом.
+1 заболевший- "заболеваемость растёт"
- 1 заболевший- "заболеваемость упала"
Надоело уже это читать, полная глупость, сколько можно. Когда значение с днём(и днями) ранее более 150-400 человек на весь город да, ещё какая-никак новость, а так ну статья из рубрики глупости
266456205
Интересно, а в Питере такой прекрасный климат, что больше никто не простужается?
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