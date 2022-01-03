Петербург вырвался на первое место в стране по суточной заболеваемости COVID-19

За день в России зафиксировали 16 343 случая COVID-19, из которых большинство приходится на Петербург. Москва, которая накануне была на первой строчке по этому показателю, сегодня вторая с 1 335 заболевшими.



Летальную статистику за сутки пополнили 835 смертей, из которых 55 в Петербурге. Всего вирус забрал 311 353 жизни в стране.

