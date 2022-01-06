Число погибших в аварии со скорой под Петербургом выросло до двух. Возбуждено дело

Как стало известно «Фонтанке», утро 6 января 27-летний гражданин Узбекистана, сидевший за рулём «Нексии», встретил в изоляторе временного содержания в статусе подозреваемого. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух человек (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Накануне вечером на трассе М-10 в районе посёлка Ушаки «Нексия» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Фордом» скорой помощи. Один из пассажиров легковой машины — 31-летний приезжий из Узбекистана — умер на месте. Его 27-летний соотечественник умер по дороге в больницу.