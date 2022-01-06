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Число погибших в аварии со скорой под Петербургом выросло до двух. Возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено после столкновения кареты скорой помощи и «Нексия» на автодороге М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в Ленобласти. Пострадавшие есть в обоих автомобилях, двое не выжили.

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Как стало известно «Фонтанке», утро 6 января 27-летний гражданин Узбекистана, сидевший за рулём «Нексии», встретил в изоляторе временного содержания в статусе подозреваемого. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух человек (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Накануне вечером на трассе М-10 в районе посёлка Ушаки «Нексия» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Фордом» скорой помощи. Один из пассажиров легковой машины — 31-летний приезжий из Узбекистана — умер на месте. Его 27-летний соотечественник умер по дороге в больницу.

По уточнённым данным, травмы получил фельдшер скорой. Его доставили в Тосненскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии (7)

morfneo2
-2 ,да собственно кто их считает
bigjohn65
Двумя животными меньше, а третье, слава богу, в тюрьме.
AlBerkut
Здоровья фельдшеру!
Джамшуту - медаль Тесака 😂
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