Путин поручил провести информкампанию по диспансеризации переболевших ковидом

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения до 1 марта провести информкампанию для привлечения переболевших коронавирусом к углубленной диспансеризации. Соответствующий документ опубликован 6 января на сайте Кремля.
«Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов РФ», — говорится в тексте поручения.
Доложить об исполнении поручения главе государства необходимо до 1 марта 2022 года.
Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным Минздрава, 85% переболевших коронавирусом в России нужна помощь врачей.