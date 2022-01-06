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Путин поручил провести информкампанию по диспансеризации переболевших ковидом

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Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения до 1 марта провести информкампанию для привлечения переболевших коронавирусом к углубленной диспансеризации. Соответствующий документ опубликован 6 января на сайте Кремля.

«Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов РФ», — говорится в тексте поручения.

Доложить об исполнении поручения главе государства необходимо до 1 марта 2022 года.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным Минздрава, 85% переболевших коронавирусом в России нужна помощь врачей.

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Комментарии (5)

261847251
Пусть ещё скажет снег убрать в Питере.
А то в России похоже без его распоряжений ничего не происходит.
А2020
Выплати переболевшим 10 тысяч на витамины, а не спускай деньги на ненужную профанацию в виде диспансеризации.
ДуремарСПб.
Назарбаев уже убежал ,ждём его приёмника Токаева.Куда ты побежишь Вовка?
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