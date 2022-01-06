«Теплосеть» отчиталась о завершении ремонта прохудившейся трубы на Большевиков

Как уточнили в пресс-службе компании 6 января, дефект был обнаружен ранее на сетях потребителя ООО «Красноборское» (ввод для отдельно стоящего здания супермаркета). Об этом было незамедлительно сообщено собственникам. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения было принято решение об отключении ненадежного участка трубопровода и проведении диагностики в рамках регламентных работ.



Ориентировочно в 14:00 6 января планируется включение циркуляции во всей зоне снабжения тепломагистрали «Пороховская». Система отопления будет переведена в штатный режим работы, уточнили в «Теплосети».

