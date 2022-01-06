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«Теплосеть» отчиталась о завершении ремонта прохудившейся трубы на Большевиков

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили о полном завершении ремонтных работ на тепломагистрали по адресу: проспект Большевиков, 32, в Невском районе города.

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Как уточнили в пресс-службе компании 6 января, дефект был обнаружен ранее на сетях потребителя ООО «Красноборское» (ввод для отдельно стоящего здания супермаркета). Об этом было незамедлительно сообщено собственникам. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения было принято решение об отключении ненадежного участка трубопровода и проведении диагностики в рамках регламентных работ.

Ориентировочно в 14:00 6 января планируется включение циркуляции во всей зоне снабжения тепломагистрали «Пороховская». Система отопления будет переведена в штатный режим работы, уточнили в «Теплосети».

«Фонтанка» писала, что из-за аварии на трубопроводе в Невском районе города накануне без отопления остались почти 50 домов.

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Комментарии (1)

267035991
3дравствуйте. Помогите, пожалуйста. У меня отравилась собака. 5е сутки ничего не ест. Отвела к ветеринару, сдали анализы- нужны капельницы и дорогие лекарства. А я сама сейчас болею и без работы долгое время. Очень прошу- кто сколько может помогите. .Я как найду работу,обязательно вер.ну, если укажете данные.
Чисто по-человечески помогите,пожалуйста. 4279 3806 3951 2278

Одну капельницу мы уже сделали. Спасибо огромное человеку, если читает это. Но нужны еще
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