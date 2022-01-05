«Замерзаем после ковида». В Невском районе батареи остыли в 50 домах

Как рассказала «Фонтанке» жительница дома 8 по Товарищескому проспекту Евгения, утром 5 января в её девятиэтажке начали остывать трубы. «В квартирах жуткий холод. Мы только что после ковида. Сидим в холоде. Диспетчерские службы не отвечают. Сбрасывают звонки. Информации никакой нет!» — жалуется читательница.



Дозвониться до аварийной службы не удалось и «Фонтанке». Зато в «Теплосети», в зоне которой находится указанный дом, сообщили, что утром в районе дома 32 по проспекту Большевиков был обнаружен дефект на трубопроводе.

