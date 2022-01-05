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«Замерзаем после ковида». В Невском районе батареи остыли в 50 домах

Жители Невского района замерзают после прорыва трубы на проспекте Большевиков. Пока «Теплосеть» чинит, ЖКС «футболят» петербуржцев с их жалобами.

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Как рассказала «Фонтанке» жительница дома 8 по Товарищескому проспекту Евгения, утром 5 января в её девятиэтажке начали остывать трубы. «В квартирах жуткий холод. Мы только что после ковида. Сидим в холоде. Диспетчерские службы не отвечают. Сбрасывают звонки. Информации никакой нет!» — жалуется читательница.

Дозвониться до аварийной службы не удалось и «Фонтанке». Зато в «Теплосети», в зоне которой находится указанный дом, сообщили, что утром в районе дома 32 по проспекту Большевиков был обнаружен дефект на трубопроводе.

«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», — сообщили в пресс-службе компании. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 19:50 6 января 2022 года.

Как сообщили в районе, в зоне отключения оказалось порядка пяти десятков домов.

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Комментарии (4)

Артист ритуальных услуг
Прививаться надо было! :)
А наш дядя Михаил
Исчезло тепло и на Ириновском пр.(дом 17). И очень похоже по той же причине.
obliteration
а причем тут истории про ковид, чтобы было ?
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