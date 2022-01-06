Петербургу дадут 98 млн рублей из федерального бюджета на строительство газовых заправок. Вероятным получателем станет «Газпром»

В соответствии с ним, инвесторам, которые реализуют проекты по строительству и вводу заправок, будут предоставляться субсидии на компенсацию части затрат. В 2022 году на эти цели предусмотрено 252 миллиона рублей. В том числе 98 миллионов рублей — средства федерального бюджета, 153 миллиона рублей — средства бюджета Петербурга.

Федеральное правительство выделит средства на развитие сети газовых заправок в Петербурге. Как сообщает 6 января пресс-служба Смольного, губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое одобрило соглашение о софинансировании из федерального бюджета.

В 2022 году в Санкт-Петербурге планируется ввести семь газозаправочных станций.



Ранее Смольный подписал договор с «Газпромом», в соответствии с которым в ближайшие три года предполагается строительство 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Это часть программы по переходу городской техники на газомоторное топливо. «Фонтанка» подробно писала о том, что в 2022 году на улицы Петербурга выйдут 2 800 таких автобусов, однако по большей части — на сжиженном газе, а не на компримированном, для которого и строит АГНКС «Газпром».

