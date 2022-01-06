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Петербургу дадут 98 млн рублей из федерального бюджета на строительство газовых заправок. Вероятным получателем станет «Газпром»

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Федеральное правительство выделит средства на развитие сети газовых заправок в Петербурге. Как сообщает 6 января пресс-служба Смольного, губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое одобрило соглашение о софинансировании из федерального бюджета.

В соответствии с ним, инвесторам, которые реализуют проекты по строительству и вводу заправок, будут предоставляться субсидии на компенсацию части затрат. В 2022 году на эти цели предусмотрено 252 миллиона рублей. В том числе 98 миллионов рублей — средства федерального бюджета, 153 миллиона рублей — средства бюджета Петербурга.

В 2022 году в Санкт-Петербурге планируется ввести семь газозаправочных станций.

Ранее Смольный подписал договор с «Газпромом», в соответствии с которым в ближайшие три года предполагается строительство 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Это часть программы по переходу городской техники на газомоторное топливо. «Фонтанка» подробно писала о том, что в 2022 году на улицы Петербурга выйдут 2 800 таких автобусов, однако по большей части — на сжиженном газе, а не на компримированном, для которого и строит АГНКС «Газпром».

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Комментарии (17)

267035991
3дравствуйте. Помогите, пожалуйста. У меня отравилась собака. 5е сутки ничего не ест. Отвела к ветеринару, сдали анализы- нужны капельницы и дорогие лекарства. А я сама сейчас болею и без работы долгое время. Очень про.шу- кто сколько может помогите. Я как найду работу,обязательно верну, если укажете данные.
Чисто по-человечески помогите,пожалуйста. 4279 3806 3951 2278

Одну капельницу мы уже сделали. Спасибо огромное человеку, если читает это. Но нужны еще
SKPTM
не выгодно переводить авто на газ.
таксистам, чьи машины работают 24 часа в сутки - выгодно, обычным гражданам - нет.
Asus
Да скорее всего эти деньги на подготовку и инженерию уйдут
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