Это не фейк. Водителю пришлось ждать, пока тигр исследует его машину

Любопытное видео публикует 5 января петербургский зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».
«Знакомый из Приморского края в первые дни Нового года на лесной дороге встретил амурского тигра. Зверь совершенно не испугался машины, напротив даже проявил любопытство и интерес к транспортному средству», — рассказывает Павел Глазков.
«Красавец. У нас тоже на капоте тигр нарисован. Может, он на него и смотрит», — комментируют водитель и пассажир машины.
Амурский тигр — самый крупный подвид тигра в мире и один из самых редких хищников планеты. Он занесён в Международную Красную книгу. По подсчётам учёных, в России около 600 амурских тигров. При этом в 40-х годах XX века их было всего около 40.
Напомним, что после обращения жителей Ленобласти 4 января полиция и егеря Приозерского района искали следы тигра в областных лесах. Ничего не нашли. Информация о тигре оказалась фейком. Предположительно, люди поверили, что видео, снятое в Хабаровском крае в 2020 году и выложенное центром «Амурский тигр», снято где-то под Петербургом.