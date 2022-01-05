Это не фейк. Водителю пришлось ждать, пока тигр исследует его машину

«Знакомый из Приморского края в первые дни Нового года на лесной дороге встретил амурского тигра. Зверь совершенно не испугался машины, напротив даже проявил любопытство и интерес к транспортному средству», — рассказывает Павел Глазков.

«Красавец. У нас тоже на капоте тигр нарисован. Может, он на него и смотрит», — комментируют водитель и пассажир машины.



Амурский тигр — самый крупный подвид тигра в мире и один из самых редких хищников планеты. Он занесён в Международную Красную книгу. По подсчётам учёных, в России около 600 амурских тигров. При этом в 40-х годах XX века их было всего около 40.

