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Это не фейк. Водителю пришлось ждать, пока тигр исследует его машину

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Кадр из видео на канале <a href="https://vk.com/kazdoytvaripopare?w=wall-147416952_5761" class="io-leave-page _" target="_blank">«Каждой твари по паре»</a>
Кадр из видео на канале «Каждой твари по паре»
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Любопытное видео публикует 5 января петербургский зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

«Знакомый из Приморского края в первые дни Нового года на лесной дороге встретил амурского тигра. Зверь совершенно не испугался машины, напротив даже проявил любопытство и интерес к транспортному средству», — рассказывает Павел Глазков.

«Красавец. У нас тоже на капоте тигр нарисован. Может, он на него и смотрит», — комментируют водитель и пассажир машины.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра в мире и один из самых редких хищников планеты. Он занесён в Международную Красную книгу. По подсчётам учёных, в России около 600 амурских тигров. При этом в 40-х годах XX века их было всего около 40.

Напомним, что после обращения жителей Ленобласти 4 января полиция и егеря Приозерского района искали следы тигра в областных лесах. Ничего не нашли. Информация о тигре оказалась фейком. Предположительно, люди поверили, что видео, снятое в Хабаровском крае в 2020 году и выложенное центром «Амурский тигр», снято где-то под Петербургом.

Кадр из видео на канале <a href="https://vk.com/kazdoytvaripopare?w=wall-147416952_5761" class="io-leave-page _" target="_blank">«Каждой твари по паре»</a>
Кадр из видео на канале «Каждой твари по паре»

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Комментарии (1)

DenZol
Тигр АТАКУЕТ! Господи, лишь бы хайпануть, как будто жить от этого станет легче.
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