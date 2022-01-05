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Президент Казахстана сообщает о боях с «террористическими бандами». МВД — о погибших силовиках

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В результате беспорядков в разных районах Казахстана погибли восемь полицейских и бойцов Национальной гвардии, более 300 силовиков получили ранения, сообщил 5 января портал Tengrinews.kz со ссылкой на МВД страны.

В МВД Казахстана заявили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами, передаёт РИА Новости.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о существовании тщательно продуманного плана действий заговорщиков, которые «мотивированы финансово». По его словам, протесты надо рассматривать как акт агрессии, устроившие их террористические банды прошли серьезную подготовку за рубежом.

«Террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии», — цитирует Токаева государственный телеканал «Хабар 24».

Также Токаев сообщил о ведущихся вечером под Алма-Атой упорных боях террористических банд с воздушно-десантным подразделением Минобороны. По его словам, террористы бесчинствуют в Алма-Ате и других городах, захватывают здания инфраструктуры.

«Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алма-Ате захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты. Алма-Ата подверглась нападению, разрушению, вандализму. Жители Алма-Аты стали жертвами нападения террористов, бандитов», — сказал Токаев в среду в ходе совещания, которое показал телеканал «Хабар-24» (цитата по ТАСС).

В соцсетях появились кадры захваченного аэропорта Алма-Аты. Портал KazTAG со ссылкой на источники передаёт, что захватчики уже ушли, и здание аэропорта опустело.

Международный аэропорт Алма-Аты, крупнейшая воздушная гавань Казахстана, работает только по запросу с 5 января 20.58 (23.58 мск) до 6 января 21.00 (7 января 00.00 мск), приводит РИА Новости информацию KazTAG.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, а потом перекинулись на другие города. Люди вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Власти после встречи с митингующими объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась, начались беспорядки. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям.

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Комментарии (19)

dragvs
Какова вероятность что оплачено Кремлем?
Aleks68
Сперротенберги не переживают?
Aleks68
А то, что беспорядки произошли благодаря псевдо элиты не пишут.
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