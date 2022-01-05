Президент Казахстана сообщает о боях с «террористическими бандами». МВД — о погибших силовиках

В результате беспорядков в разных районах Казахстана погибли восемь полицейских и бойцов Национальной гвардии, более 300 силовиков получили ранения, сообщил 5 января портал Tengrinews.kz со ссылкой на МВД страны.
Столкновения ⚔️ протестующих с полицией происходят в эти минуты в Павлодаре.#Казахстан pic.twitter.com/lc0pjTU0Lg— Andreas Lipschitz 🇰🇿✊ (@lipschz) January 5, 2022
В МВД Казахстана заявили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами, передаёт РИА Новости.
Протестующие захватили в плен группу военных.#Казахстан pic.twitter.com/y9y0Y5JLAM— Andreas Lipschitz 🇰🇿✊ (@lipschz) January 5, 2022
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о существовании тщательно продуманного плана действий заговорщиков, которые «мотивированы финансово». По его словам, протесты надо рассматривать как акт агрессии, устроившие их террористические банды прошли серьезную подготовку за рубежом.
🇰🇿 #Казахстан #Kazakhstan— Николай Зинченко (@khorolskaya20gm) January 5, 2022
Акимат Алма-Аты всё ещё горит. Его никто не тушит. pic.twitter.com/bRLXEudt92
«Террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии», — цитирует Токаева государственный телеканал «Хабар 24».
Сейчас в Алматы— ⚡Улан Джумаков (@UDzhumakov) January 5, 2022
Солдаты vs граждане #Казахстан pic.twitter.com/P9scW2glLF
Штурм акимата в Атырау#Казахстан pic.twitter.com/W7H0EcKaQO— ⚡Улан Джумаков (@UDzhumakov) January 5, 2022
Также Токаев сообщил о ведущихся вечером под Алма-Атой упорных боях террористических банд с воздушно-десантным подразделением Минобороны. По его словам, террористы бесчинствуют в Алма-Ате и других городах, захватывают здания инфраструктуры.
Вслед за зданием администрации и прокуратуры протестующие подожгли РОВД.#Казахстан pic.twitter.com/SKyzoXNt1U— Garaev Ruslan (@garaevruslan02) January 5, 2022
«Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алма-Ате захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты. Алма-Ата подверглась нападению, разрушению, вандализму. Жители Алма-Аты стали жертвами нападения террористов, бандитов», — сказал Токаев в среду в ходе совещания, которое показал телеканал «Хабар-24» (цитата по ТАСС).
🗣 - 🇰🇿 #Казахстан #Kazakhstan— Николай Зинченко (@khorolskaya20gm) January 5, 2022
Алма-Аты. Местные издания публикуют кадры от захваченного протестующими аэропорта. pic.twitter.com/S0iue5okd9
В соцсетях появились кадры захваченного аэропорта Алма-Аты. Портал KazTAG со ссылкой на источники передаёт, что захватчики уже ушли, и здание аэропорта опустело.
Международный аэропорт Алма-Аты, крупнейшая воздушная гавань Казахстана, работает только по запросу с 5 января 20.58 (23.58 мск) до 6 января 21.00 (7 января 00.00 мск), приводит РИА Новости информацию KazTAG.