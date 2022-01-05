Бродский шагает с «Купчихой» подмышкой по дому на площади Искусств

Световая проекция дружеского шаржа Бориса Кустодиева с Исааком Бродским появилась на площади Искусств.
Как сообщает пресс-служба Смольного 5 января, инсталляция украсила дом 3, в котором Бродский жил с 1924-го по 1939 год. Сейчас в здании находится музей-квартира художника.
Световая проекция создана специалистами СПб ГБУ «Ленсвет». «На ней изображен Исаак Бродский, несущий домой приобретённую им известную картину Бориса Кустодиева — «Купчиха», — сообщает пресс-служба.
Перед Новым годом в рамках проекта по оформлению брандмауэров и фасадов города появились новогодние световые открытки.