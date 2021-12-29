«Ленсвет» раскрасил брандмауэры петербургских домов открытками

На фасадах домов в Петербурге появились световые новогодние открытки.
От Шушар до Васильевского острова. «Ленсвет» поздравил петербуржцев открытками перед Новым годом.
Как сообщает пресс-служба Смольного 29 декабря, световые открытки-послания украсили глухие противопожарные стены зданий (брандмауэры) пяти домов города: на Шпалерной, 44Б, Камской улице, 10, 8-ой линии Васильевского острова, 85А, Московском проспекте, 91, и на Новгородской, 10 (со стороны ул. Первомайская) в Шушарах.
«Световые изображения создают при помощи проекционного оборудования отечественного производства с мощными энергоэффективными и экологичными светодиодными источниками света. В проекторе размещен специальный стеклянный слайдер, который не теряет качество нанесенного изображения длительное время», - сообщает пресс-служба.