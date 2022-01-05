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У «Светланы» на севере Петербурга планово поехала крыша — прямо на камеру

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На проспекте Энгельса продолжается снос старых зданий на территории предприятия «Светлана». Читатель заснял обрушение крыши котельной.

Новогодние каникулы не стали препятствием для демонтажа зданий на территории бывшего завода «Светлана» на проспекте Энгельса. На этом месте компания, входящая в холдинг Setl Group, планирует возвести жилой комплекс.

Читатель «Фонтанки» 5 января из окна снял, как частично обрушилась крыша одного из зданий.

Читатель «Фонтанки» Антон

В компании «Фонтанку» заверили, что демонтаж аварийной котельной проходит планово. Гостройнадзор и администрация района о проводимых работах уведомлены и держат на контроле.

На проспекте Энгельса, 27АШ, возводится жилой комплекс «Панорама парк Сосновка». Демонтаж зданий на территории, как говорится на сайте проекта, начался осенью 2019 года. Рядом, на Манчестерской улице, этот же застройщик возводит Panorama Park. «На остальных площадках в том же квартале «Светлана» за счёт средств, полученных от девелопмента, развивает производство», — отметили в компании.

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Комментарии (23)

killbeachtrash
А зачем в России производства ? Нам нужны жилые комплексы и БЛОЧЕРы в них !
angel of death
давным давно во времена, когда компы собирали частями, а не покупали готовые, на Энгельса 27 рядом с заводом Светлана был огромный гипермаркет Cahs&Carry (канувшая в небытие Альфа Компьютерс), в котором было куча отделов - сотня системных блоков отдельно, куча моников, куча колонок (от мелких до огроменных), и море комплектующих в коробках - материнки, звуковые карты, модемы, сетевые карты, процы, память и прочее... эх, были времена...
aprahka
Жилой комплекс?И правильно!!Нам не нужны микросхемы.Нам не нужны компьютеры.Нам не нужны смартфоны.Человейник с мигрантами лучше.А чипы у америки купим.А если санкции,то у Китая.Подумаешь одноразовые.Зато человейник будет стоять...
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