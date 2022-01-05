У «Светланы» на севере Петербурга планово поехала крыша — прямо на камеру

На проспекте Энгельса продолжается снос старых зданий на территории предприятия «Светлана». Читатель заснял обрушение крыши котельной.



Новогодние каникулы не стали препятствием для демонтажа зданий на территории бывшего завода «Светлана» на проспекте Энгельса. На этом месте компания, входящая в холдинг Setl Group, планирует возвести жилой комплекс.



Читатель «Фонтанки» 5 января из окна снял, как частично обрушилась крыша одного из зданий.

